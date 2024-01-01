В Survivle игрок должен угадать слово из 5 букв. У вас будет максимум 6 предположений, и для победы вам необходимо набрать как минимум 7 очков. Постарайтесь угадать правильно как можно меньше раз. Чтобы сыграть в Survivle, вам нужно ввести в кроссворд слово «Готово» и нажать Enter, чтобы начать. Затем вводите свой прогноз, пока не получите правильный результат. Подумайте внимательно, чтобы не потерять 1 попытку. Предоставленную информацию и предложения следует тщательно использовать, чтобы в следующий раз получить точные предположения.

Веб-сайт: connectionsgame.io

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