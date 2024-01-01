Rosebud

Rosebud

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Веб-сайт: rosebud.ai

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Rosebud — это платформа, которая поможет вам пройти путь от описания к коду и игре. Просто опишите нашему ИИ видеоигру, которую вы хотите создать, и он разработает для вас код. Ваша игра будет работать в браузере, что позволит вам мгновенно поделиться ею с друзьями. Rosebud предлагает три типа проектов: 3D, 2D и Voxel. Вы можете создать базу кода с нуля с помощью подсказок в любом из них или начать проще, клонировав существующий проект. Простой способ использования Rosebud — ChatGPT + Midjourney + Replit. ChatGPT, потому что он предоставляет вам интерфейс чата для редактора, где вы можете описать игру и сгенерировать ее код; Midjourney, потому что внутри Rosebud вы можете создавать ресурсы для использования в своих играх; и Replit, потому что Rosebud включает в себя браузерный редактор кода, который позволяет мгновенно развернуть игру. Пользователи создали на Rosebud самые разнообразные игры, в том числе ролевые игры с видом сверху, AI-компаньонов и 3D-полосы препятствий, и все это за несколько часов, а иногда и минут.

Веб-сайт: rosebud.ai

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Rosebud, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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