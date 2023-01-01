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Poki

Poki

poki.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Poki предлагает лучший выбор бесплатных онлайн-игр, в которые можно играть в одиночку или с друзьями. Мы предлагаем мгновенную игру во все наши игры без загрузок, входа в систему, всплывающих окон и других отвлекающих факторов. В наши игры можно играть на настольных компьютерах, планшетах и ​​мобильных устройствах, поэтому вы можете наслаждаться ими в школе, дома или в дороге. Каждый месяц более 30 миллионов геймеров со всего мира играют в свои любимые игры на Poki.

Веб-сайт: poki.com

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