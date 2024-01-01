Zen Splatter — это игра-раскраска, которая приглашает вас расслабиться и отдохнуть. Выбирайте из множества объектов, которые вам нравятся, а затем раскрасьте их любимыми цветами. Не торопитесь, вращая каждый объект, чтобы каждый угол был покрыт яркими оттенками. Имея на выбор более 20 объектов, дайте волю своему творчеству. Сможете ли вы создать что-то по-настоящему прекрасное и безмятежное?

Веб-сайт: poki.com

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