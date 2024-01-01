Wheat Clicker

Wheat Clicker

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Веб-сайт: poki.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Wheat Clicker в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Здесь вы можете поиграть в Пшеничный кликер. Wheat Clicker — одна из наших избранных Игр-кликеров.

Веб-сайт: poki.com

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