We Become What We Behold — это игра в жанре «укажи и щелкни», созданная Ники Кейсом. В этой уникальной 5-минутной игре игрок снимает новости на свою камеру. Выбор того, что включить, а что исключить из рамки, формирует остальную часть истории квадратов и кругов. Начните с выявления небольших недопониманий между кругом и квадратом и наблюдайте, как ваши решения усиливают напряжение между массами Кругов и Квадратов. Можно сказать, что игра показывает, как социальные сети превращают небольшие различия в огромных чудовищ. Теперь приступайте к выполнению своей работы до тех пор, пока кульминация истории не развернется прямо у вас на глазах (или в объективах). Выберете ли вы мир или насилие в We Become What We Behold? Перетащите индикатор камеры и щелкните, чтобы сделать снимок. Обязательно получите уникальные и насыщенные событиями фотографии. «We Become What We Behold» было создано Ники Кейсом. Это их первая игра на Poki! Обязательно поддержите разработчика на Patreon.

Веб-сайт: poki.com

