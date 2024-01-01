Under The Red Sky — это 3D-паркур-игра, где скорость превыше всего! Ваша цель — как можно быстрее закончить каждый уровень, выбрав один из множества возможных маршрутов или найдя свой собственный! Лазайте, прыгайте, подпрыгивайте и бегайте по стенам по картам и посмотрите, сможете ли вы побить свой лучший результат! Ищет новые крутые маршруты и способы прохождения каждого уровня, каждый уровень — это игровая площадка!

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Under the Red Sky, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.