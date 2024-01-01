Under the Red Sky

Under the Red Sky

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Веб-сайт: poki.com

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Under The Red Sky — это 3D-паркур-игра, где скорость превыше всего! Ваша цель — как можно быстрее закончить каждый уровень, выбрав один из множества возможных маршрутов или найдя свой собственный! Лазайте, прыгайте, подпрыгивайте и бегайте по стенам по картам и посмотрите, сможете ли вы побить свой лучший результат! Ищет новые крутые маршруты и способы прохождения каждого уровня, каждый уровень — это игровая площадка!

Веб-сайт: poki.com

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