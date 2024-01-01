Trash Factory — это игра на ловкость, в которой вы помогаете красным пандам правильно сортировать мусор! Под бдительным присмотром строгого менеджера по енотам вам нужно будет следить за тем, чтобы каждый кусок мусора попадал в нужную корзину. Отрегулируйте направление конвейерной ленты, чтобы направлять мусор в нужный контейнер и собирать монеты, которые появляются на ленте. Темп становится все быстрее и быстрее, так что будьте внимательны! Пройдите различные уровни сложности и посмотрите, сможете ли вы бесперебойно управлять мусорной фабрикой. Сможете ли вы справиться с этой задачей?

Веб-сайт: poki.com

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