Trash Factory

Trash Factory

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Играть онлайн

Веб-сайт: poki.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Trash Factory в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Trash Factory — это игра на ловкость, в которой вы помогаете красным пандам правильно сортировать мусор! Под бдительным присмотром строгого менеджера по енотам вам нужно будет следить за тем, чтобы каждый кусок мусора попадал в нужную корзину. Отрегулируйте направление конвейерной ленты, чтобы направлять мусор в нужный контейнер и собирать монеты, которые появляются на ленте. Темп становится все быстрее и быстрее, так что будьте внимательны! Пройдите различные уровни сложности и посмотрите, сможете ли вы бесперебойно управлять мусорной фабрикой. Сможете ли вы справиться с этой задачей?

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Trash Factory, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Factory Balls Forever

Factory Balls Forever

poki.com

Sudoku Calendar

Sudoku Calendar

poki.com

Coin Factory

Coin Factory

poki.com

Bubble Sorting

Bubble Sorting

poki.com

Yummy Chocolate Factory

Yummy Chocolate Factory

poki.com

Yummy Donut Factory

Yummy Donut Factory

poki.com

Wrdl

Wrdl

connectionsgame.io

Screw Factory

Screw Factory

poki.com

Soccer FRVR

Soccer FRVR

soccer.frvr.com

Arrower

Arrower

poki.com

Pond Race

Pond Race

poki.com

War Lands

War Lands

poki.com

Обзор

Продукты

Скачать

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2024 WebCatalog, Inc.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности