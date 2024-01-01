Train Master — игра-головоломка, в которой вам нужно собрать всех пассажиров с рельсов, не разбивая поезд! Начните с локомотива и наблюдайте, как ваш поезд становится длиннее с каждым пассажиром, которого вы подбираете. Внимательно выбирайте перекрестки, поворачивайте правильно, чтобы собрать больше пассажиров, и избегайте столкновений с собственными автобусами. По пути собирайте монеты и используйте их для улучшения своего поезда. Сможете ли вы проявить себя как настоящий мастер поездов?

Веб-сайт: poki.com

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