Stunt Paradise — это гоночная игра, в которой вас ждет безумная поездка! Приготовьтесь к адреналиновому приключению на прекрасных островах, где вам предстоит решать эпические задачи и выполнять безумные трюки. Пробирайтесь через различные препятствия, собирайте по пути монеты и используйте их для покупки новых крутых машин. Пристегнитесь, отправляйтесь в путь и испытайте острые ощущения от экстремального вождения. Играйте сейчас и посмотрите, как далеко вы сможете зайти!

Веб-сайт: poki.com

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