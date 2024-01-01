Stickman Parkour 3

Stickman Parkour 3

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Stickman Parkour 3 – это экшн-игра, которая приглашает вас в захватывающее приключение в мире стикменов! Промчитесь по всем уровням, наполненным бегом, прыжками, переворотами и другими трюками! Остерегайтесь различных ловушек, хитрых платформ и врагов, скрывающихся за углом. Соберите по пути как можно больше фруктов, чтобы увеличить свой счет. Хотите бросить вызов своим друзьям? Действуйте онлайн и соревнуйтесь в захватывающих PvP-матчах, чтобы узнать, кто является лучшим платформером. Или объединитесь в кооперативном режиме, чтобы вместе преодолевать препятствия. Будьте готовы бегать и прыгать вместе со своими друзьями!

Веб-сайт: poki.com

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