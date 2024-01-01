Spot the Differences

Spot the Differences

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Веб-сайт: poki.com

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«Найди различия» — это игра-головоломка, которая проверит вашу наблюдательность и поможет вам найти различия между двумя изображениями! Каждый уровень с бесчисленными милыми картинами, изображающими сцены из сказок, вкусные блюда и очаровательные виды улиц, предлагает восхитительное визуальное удовольствие. Будьте осторожны — у вас есть только три жизни на уровень, чтобы найти все правильные различия. Чувствуете себя застрявшим? Не волнуйтесь! Просто нажмите кнопку подсказки для получения помощи. Обострите свой взгляд и раскройте все различия!

Веб-сайт: poki.com

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