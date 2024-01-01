Speed ​​Pool King — это увлекательная игра в бильярд, которая проверит ваши навыки в гонке на время! Затрачивая всего 2 минуты на раунд, вы должны как можно эффективнее очистить бильярдный стол, чтобы набрать наибольшее количество очков. Нажмите на биток, чтобы расположить кий для идеального удара! Какой у вас самый высокий балл?

Веб-сайт: poki.com

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