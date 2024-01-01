Сыграйте в потрясающую игру в прятки в Simply Prop Hunt! В этой многопользовательской игре по поиску реквизита вы играете либо за Опору, либо за Охотника. Реквизит замаскирован под предметы, которые можно найти на уровне, и реквизит должен спрятаться на виду. Будьте осторожны! Если вы останетесь на одном месте слишком долго, вас начнет трясти, и вас будет легче заметить. Как Охотник, у вас есть реактивные ранцы и кирки, чтобы найти реквизит. Если вы его нашли, быстро ударьте его, пока он не убежал! Вашему персонажу-Охотнику можно разблокировать множество предметов, а также массу реквизита, за который можно играть. Сможете ли вы стать самым хитрым реквизитом и самым проницательным охотником в Simply Prop Hunt?

Веб-сайт: poki.com

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