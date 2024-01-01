Royal Card Clash — это увлекательная карточная игра, в которой вам нужно стратегически разыгрывать пронумерованные карты, чтобы победить королевские карты. Каждый ход у вас есть возможность разыграть три карты на трех разных дорожках. Карты каждой масти могут нанести урон каждому королевскому лицу, но только карта одной масти может вынести королевскую карту. Вам придется стратегически выбирать, какие карты вы разыгрываете и когда, иначе у вас закончатся карты! Есть ли у вас все необходимое, чтобы безраздельно править в Royal Card Clash?

Веб-сайт: poki.com

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