Real Estate Rush — это игра в режиме ожидания, в которой вам суждено стать настоящим магнатом недвижимости! Воспользуйтесь возможностью покупать дешево и продавать дорого, ориентируясь на нестабильном рынке жилья. Развивайте свою империю, реинвестируя свои доходы, и путешествуйте по миру, чтобы скупить все памятники. Стратегически повышайте свою статистику, чтобы получить конкурентное преимущество. Насколько обширной станет ваша империя недвижимости?

Веб-сайт: poki.com

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