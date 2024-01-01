Punch Legend Simulator — это файтинг, в котором вы станете восходящей звездой бокса, начиная с нуля! Развивайте свою силу, тренируясь с боксерскими грушами. Как только почувствуете уверенность, выходите на ринг и бросайте вызов другим боксерам! Используйте заработанные монеты, чтобы улучшить свою душу и внешний вид. Тренируйтесь усердно, принимайте вызовы и становитесь сильнее. Готовы ли вы стать единственной легендой ударов?

Веб-сайт: poki.com

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