Prismo Puzzles — это красочная игра-головоломка, в которой вам предстоит собирать воедино изображения животных, транспортных средств, предметов и фигур. Исследуйте множество различных головоломок, каждая из которых предлагает свою уникальную задачу и яркую графику. Prismo Puzzles предлагает 8 различных наборов головоломок, которые обещают часы веселья любителям головоломок всех возрастов. Готовы ли вы погрузиться в работу и собрать воедино свой следующий шедевр?

Веб-сайт: poki.com

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