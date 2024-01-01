PizzaFall — это захватывающее аркадное приключение, в котором вы управляете куском пиццы, оснащенным стрелками на ножках. Спускайтесь по постоянно меняющимся уровням, наполненным вкусными врагами, такими как картофель фри, гамбургеры и салаты. Чтобы убедиться, что вы пройдете уровень живым, вам придется использовать свои быстрые рефлексы, чтобы уничтожить их. Зарабатывайте очки салями, чтобы разблокировать различные бонусы, разбросанные по многочисленным вкусным уровням игры. Готовы ли вы погрузиться в действие и стать настоящим героем пиццы?

Веб-сайт: poki.com

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