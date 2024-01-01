Papa's Cupcakeria

Papa's Cupcakeria

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Веб-сайт: poki.com

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В живописном городке Фростфилд открылась Papa's Cupcakeria, и вам предстоит печь и украшать кексы в магазине! Пройдите все праздники в году и освойте все четыре станции ресторана, чтобы стать мастером по изготовлению кексов.

Веб-сайт: poki.com

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