Приготовьтесь к двойному азарту с Obby Tag, многопользовательской онлайн-игрой, в которой сочетаются две ваши любимые игры: Obby и Tag! Ваша миссия? Отметьте игрока короной, чтобы украсть ее, и удерживайте корону, чтобы набирать очки! Преодолевайте препятствия, прикасайтесь к блокам молний, ​​чтобы бежать и карабкаться быстрее, избегайте оранжевых блоков и блоков предупреждения. Не забывайте использовать бонусы, чтобы поймать корону! Играйте в Obby Tag со своими друзьями прямо сейчас! Сможете ли вы освоить все четыре арены?

Веб-сайт: poki.com

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