Minecraft Classic

Minecraft Classic

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Minecraft Classic — это бесплатная многопользовательская онлайн-игра, в которой вы можете строить и играть в своем собственном мире. Minecraft Classic включает 32 блока для сборки и позволяет строить все, что захотите, в творческом режиме или пригласить до 8 друзей присоединиться к вам на вашем сервере для многопользовательской игры.

Веб-сайт: poki.com

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