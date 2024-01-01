Mine Cartoon: Cube World — забавная игра, которая отправит вас в захватывающее приключение в блочной вселенной! Выберите, начать ли историю любви или отправиться в одиночное путешествие, чтобы стать опытным лучником. В истории любви ваша миссия — любой ценой вернуть свою девушку! После того, как ее увезут прямо на ваших глазах, вам придется принимать решения и сталкиваться с последствиями, пытаясь спасти ее. Соберите всевозможные концовки и посмотрите, сколько попыток потребуется, чтобы добиться успеха! Если вы предпочитаете оттачивать свои навыки стрельбы из лука, погрузитесь в историю лучников и подстрелите зомби! Готовы ли вы к этому веселому и необычному приключению в кубическом мире?

Веб-сайт: poki.com

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