Merge Penguins

Merge Penguins

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Веб-сайт: poki.com

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Merge Penguin — это захватывающая игра со слиянием, в которой вы высиживаете и развиваете разных пингвинов, чтобы отбиваться от волн вражеских атак! Начните с покупки яиц, а затем объедините одинаковые, чтобы создать более сильных пингвинов. Стратегически размещайте своих пингвинов, чтобы максимизировать их защиту, улучшайте их, чтобы они наносили больше урона, и используйте усиления, чтобы подготовиться к наступающим волнам. Чем больше вы играете, тем больше уникальных пингвинов вы разблокируете. От скольких волн смогут защититься ваши пингвины?

Веб-сайт: poki.com

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