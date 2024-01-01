MagicLand.io is an action game that invites you to embark on an enchanting adventure! As a mage, you get to traverse the mystical landscape and upgrade your skills. Defeat rival mages to ascend the leaderboard. Rescue adorable animals to accompany and aid you on your journey. Will you rise to become the most powerful mage in the realm?

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением MagicLand.io, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.