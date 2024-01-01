Jamjam!

Jamjam!

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Веб-сайт: poki.com

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Приготовьтесь к действию в Джамджеме! В этом экшен-платформере вы играете за студенистый куб, который в конце вам придется бросить в варп-трубу. По пути можно собирать звезды. Если вы соберете их все — вы получите рейтинг 3 звезды! Постарайтесь получить 3-звездочный рейтинг на всех уровнях! Сможете ли вы дойти до конца Jamjam?

Веб-сайт: poki.com

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