Grapple Grip — это платформер-головоломка, в котором проверятся ваши навыки захвата! Вооружившись универсальным грейфером, вы сможете преодолевать сложные уровни. Используйте грейфер, чтобы прикрепляться к платформам, поднимаясь выше и преодолевая сложные препятствия. Решайте головоломки, находите выход и не волнуйтесь, если застрянете — вы всегда можете воспользоваться кнопкой подсказки, чтобы получить помощь. Сможете ли вы пройти свой путь до конца и пройти каждый уровень?

Веб-сайт: poki.com

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