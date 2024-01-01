Goober Shot

Goober Shot

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Веб-сайт: poki.com

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Goober Shot погрузит вас в захватывающие онлайн-сражения в стрельбе из лука против трех других игроков! Приготовьте лук, заточите стрелы, выйдите на арену и раскройте свои навыки мастера-лучника. Помните, каждая стрела имеет значение! Продемонстрируйте свою точность и реакцию, изящно целясь, стреляя и уклоняясь. Поднимитесь по служебной лестнице, поднимитесь в мировых таблицах лидеров и докажите, что вы абсолютный чемпион по стрельбе из лука. Сможете ли вы стать величайшим лучником в мире?

Веб-сайт: poki.com

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