Fluffy Out — это приключенческая игра-головоломка, в которой вы отправляетесь на миссию по спасению милых пушистых инопланетян. Чтобы провести их к космическому кораблю и доставить домой, вам придется убрать с игрового поля кегли, чтобы они могли упасть. Но остерегайтесь затаившихся бомб! С сотнями уровней, каждый из которых предлагает уникальные испытания, и множеством пушистых инопланетян, которых можно разблокировать, всегда есть чем заняться. Сможете ли вы забрать пушистиков домой?

Веб-сайт: poki.com

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