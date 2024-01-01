Flag Paint: World Tour

Flag Paint: World Tour

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Flag Paint: World Tour — это игра-викторина, которая проверит ваши знания по географии! Откройте для себя мир, открывая и раскрашивая флаги разных стран в правильные цвета. Бросьте вызов другим игрокам в многопользовательском режиме, чтобы узнать, кто лучше всех знает о странах и регионах. Используйте подсказку для получения помощи, когда это необходимо. Пусть приключение начнется прямо сейчас!

Веб-сайт: poki.com

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