Escape Underground

Escape Underground

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Веб-сайт: poki.com

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Атмосферное путешествие, в котором робот ищет выход из подземелья. Это игра, действие которой происходит в мрачной и атмосферной среде. Главного героя, робота, инопланетный страж забрасывает глубоко под землю. С этого момента он начинает искать выход оттуда. Однако это будет непросто, поскольку на пути ему придется столкнуться с многочисленными трудностями. Этот робот будет двигаться слева направо, перепрыгивать препятствия, карабкаться, толкать определенные предметы и решать всевозможные головоломки, разбираясь с переключателями, лифтами, лазерами и другим оружием. Контакт с любой из ловушек мгновенно убьет его, отправив обратно на предыдущую контрольную точку. Инопланетные стражи замедлят его и даже убьют, если заметят на их пути. Путешествие может быть коротким, но оно того стоит.

Веб-сайт: poki.com

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