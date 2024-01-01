Елисейские: где реальность и виртуальный бой сливаются воедино. В этом захватывающем шутере от первого лица побеждают только самые сильные и стратегически умеющие игроки. Выберите свой путь: полные адреналина схватки с опытными противниками или проверьте свои силы в беспощадном режиме выживания. В схватках освойте современное оружие и футуристические технологии, чтобы перехитрить соперников на динамичных полях сражений. Режим выживания: сразитесь с безжалостными врагами, каждая волна которых более грозна, чем предыдущая. Заставьте себя выжить. Благодаря потрясающей графике и отзывчивому игровому процессу Elysian погружает вас в мир, в котором стирается грань между игрой и реальностью. Присоединяйтесь к битве и докажите свою ценность в этом незабываемом шутере от первого лица.

Веб-сайт: poki.com

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