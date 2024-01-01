Draw Pixel Art — игра для рисования, в которой вам предстоит точно создавать пиксельные картины! Имея на выбор более 30 очаровательных картинок, вы погрузитесь в мир творчества. Ваша задача — залить каждый пиксель правильным цветом, следуя приведенному примеру. Закончив, нажмите «ОК», чтобы проверить, воссоздали ли вы изображение именно так, как показано. Кто хорошо рисует пиксель-арт?

Веб-сайт: poki.com

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