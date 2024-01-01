Dadish 3D

Dadish 3D

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Дадиш возвращается в новом приключении – теперь в 3D! Dadish 3D — это платформер, в котором вы играете за Дадиша, папочку-редиса, который отвечает за поиск своих детей. Плавающая реклама появилась и увела его детей, а его отцовские чувства подсказывают ему, что что-то не так! Спасите его редиску, прыгая через лес, обыскивая пляжи и сражаясь с большими плохими боссами! Готовы ли вы к совершенно новому измерению Дадиша?

Веб-сайт: poki.com

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