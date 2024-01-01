BUMPY JUMPY — это не типичный платформер: в ней изменен сценарий механики прыжков! Вместо того, чтобы нажимать кнопку «вверх», чтобы прыгнуть, вам нужно будет нажать кнопку «вниз», чтобы отправить своего прыгучего персонажа в небо! Используйте инерцию в своих интересах, подпрыгивая выше с каждым прыжком по мере продвижения к месту назначения. Откройте для себя различные платформы, которые ускорят вашу скорость, и найдите самый быстрый путь к финишу. Помня о скоростном беге, оттачивайте свои навыки и оптимизируйте свой путь на каждом уровне. Сможете ли вы проложить себе путь к успеху?

Веб-сайт: poki.com

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