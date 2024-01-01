Приготовьтесь к старту в Brigand Brigade! В этом экшен-платформере вам предстоит быстро и ловко пробираться по уровням. По мере продвижения вы можете стрелять или прыгать в мишени, которые видите на протяжении всего уровня. Чем больше целей вы поразите, тем лучше ваш результат. Постарайтесь достичь трехзвездочного рейтинга на всех уровнях! Чем больше звезд вы получите, тем больше разбойников и оружия вы разблокируете. Здесь можно найти массу предметов коллекционирования — так что постарайтесь собрать их все! Сможете ли вы стать самым быстрым и точным разбойником из всех?

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Brigand Brigade, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.