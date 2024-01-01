Bottle Flip Challenge — это игра на ловкость, в которой проверится ваша точность: вам нужно заставить бутылку идеально приземлиться на стол. Проведите пальцем вверх, чтобы перевернуть бутылку. Чем выше ваш флип, тем сложнее он становится. Это разочаровывающая, но невероятно веселая и захватывающая игра! Сможете ли вы победить в соревновании по переворачиванию бутылки?

Веб-сайт: poki.com

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