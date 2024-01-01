Apple Knight: Farmers Market — это игра в режиме ожидания, в которой вам предстоит управлять собственным рынком в очаровательном блочном мире! Начните со сбора яблок с деревьев, демонстрации их и продажи своим клиентам. Используйте заработанные деньги, чтобы расширить свой рынок и добавить больше товаров, таких как кукуруза или яйца. Оседлайте лошадь, чтобы ускорить выполнение задач и повысить свою эффективность! Нанимайте помощников, которые помогут вам с различными обязанностями. Готовы ли вы расширить свой рынок и стать абсолютным хозяином рынка?

Веб-сайт: poki.com

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