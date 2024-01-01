A Pretty Odd Bunny: Roast it!

В игре «Довольно странный кролик: Жареное!» скрытный кролик с необычным аппетитом возвращается! Он выслеживает ничего не подозревающих свиней и запекает их до совершенства, избегая при этом подозрений со стороны других кроликов. Используйте все свои навыки кролика, чтобы проскользнуть мимо препятствий и избежать обнаружения. Соберите все спрятанные сосиски на всех 20 уровнях игры и посмотрите, сможете ли вы найти спрятанный секрет в конце. Сможете ли вы удовлетворить свою тягу к идеально прожаренной свинине, сохранив при этом свою тайну?

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