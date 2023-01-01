Wordament® by Microsoft
now.gg
Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.
Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Wordament® by Microsoft в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.
Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!
Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.
Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.
Веб-сайт: now.gg
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Wordament® by Microsoft, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.
Вам также может понравиться
Microsoft Sudoku
now.gg
Word Cookies! ®
now.gg
LEGO® DUPLO® WORLD
now.gg
Tetris®
now.gg
Word Relax: Word Puzzle Game
now.gg
Fruit Ninja®
now.gg
Rummikub®
now.gg
SongPop® - Guess The Song
now.gg
Color by Number ®: No.Draw
now.gg
ColorPlanet® Oil Painting game
now.gg
PBA® Bowling Challenge
now.gg
Tabou Stories®: Love Episodes
now.gg