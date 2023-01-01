Hide and Seek: Cat Escape!
now.gg
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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.
Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!
Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.
Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.
Веб-сайт: now.gg
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