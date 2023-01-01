WebCatalog
Maya Gems

Maya Gems

now.gg

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Maya Gems в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Maya Gems is a puzzle game developed by Mathieu Bergougnoux and now.gg allows playing game online in your browser. There are many more interesting online games that you can explore here.

Веб-сайт: now.gg

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Maya Gems, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Pop Gems

Pop Gems

now.gg

Genies & Gems - Match 3 Game

Genies & Gems - Match 3 Game

now.gg

Royal Gems: Merge King

Royal Gems: Merge King

now.gg

Block Puzzle

Block Puzzle

now.gg

Block Puzzle - Puzzle Games

Block Puzzle - Puzzle Games

now.gg

Block Puzzle

Block Puzzle

now.gg

Math Puzzle Games - Crossmath

Math Puzzle Games - Crossmath

now.gg

Jigsaw Puzzles - puzzle games

Jigsaw Puzzles - puzzle games

now.gg

Block Puzzle Sudoku

Block Puzzle Sudoku

now.gg

Two Dots: Puzzle Games

Two Dots: Puzzle Games

now.gg

Block Puzzle Sudoku

Block Puzzle Sudoku

now.gg

Tangram Puzzle 2.0

Tangram Puzzle 2.0

now.gg

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности