WebCatalog
2048 Pizza

2048 Pizza

now.gg

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для 2048 Pizza в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

2048 Pizza is a browser game developed by Monstera and now.gg allows playing game online in your browser. There are many more interesting online games that you can explore here.

Веб-сайт: now.gg

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением 2048 Pizza, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Good Pizza, Great Pizza

Good Pizza, Great Pizza

now.gg

Pizza Ready!

Pizza Ready!

now.gg

2048 Legend

2048 Legend

now.gg

2048 Original

2048 Original

now.gg

Pizza Prince

Pizza Prince

now.gg

Pizza Ninja Mania

Pizza Ninja Mania

now.gg

Bubble Buster 2048

Bubble Buster 2048

now.gg

Jelly Run 2048

Jelly Run 2048

now.gg

Ball Run 2048

Ball Run 2048

now.gg

2048:X2 Merge Blocks

2048:X2 Merge Blocks

now.gg

2048 Showdown: Merge Mania

2048 Showdown: Merge Mania

now.gg

Masha and the Bear Pizza Maker

Masha and the Bear Pizza Maker

now.gg

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности