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Escape Baby Bobby

Escape Baby Bobby

now.gg

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Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Escape Baby Bobby — это викторина, разработанная SfantasticGames, а сайт now.gg позволяет играть в онлайн-игру в вашем браузере. Здесь вы можете изучить еще много интересных онлайн-игр.

Веб-сайт: now.gg

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