Mini Driver
now.gg
Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.
Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Mini Driver в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.
Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!
Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.
Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.
Веб-сайт: now.gg
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Mini Driver, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.
Вам также может понравиться
Mini Racing Adventures
now.gg
Mini Car Racing Game Offline
now.gg
Mini Basketball
now.gg
Healing Driver
now.gg
Crazy Fast Runner
now.gg
Mini Golf King
now.gg
MY MINI TOWN
now.gg
Mini Town Horror Granny House
now.gg
Mini Block Craft
now.gg
Mini Market - Cooking Game
now.gg
Mini War: Brawler Army
now.gg
Mini War: Pocket Defense
now.gg