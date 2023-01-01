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Wood Guy

Wood Guy

now.gg

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

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Wood Guy — это аркадная игра, разработанная Yso Corp, и сайт now.gg позволяет играть в онлайн-игру в вашем браузере. Здесь вы можете изучить еще много интересных онлайн-игр.

Веб-сайт: now.gg

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