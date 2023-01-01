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Fruit Ninja®

Fruit Ninja®

now.gg

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Fruit Ninja® — это игра в жанре экшн, разработанная Halfbrick Studios, и сайт now.gg позволяет играть в онлайн-игру в вашем браузере. Здесь вы можете изучить еще много интересных онлайн-игр.

Веб-сайт: now.gg

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Fruit Ninja®, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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