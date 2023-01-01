Стреляйте в людей и зомби в Nightpoint.io! Апокалипсис уже здесь, и вы один из последних выживших. В Nightpointio вы можете обрушить на живых мертвецов шквал пуль. Возьмите в руки штурмовую винтовку и повысьте свою точность, прежде чем встретиться со следующей волной в Nightpoint io!

Веб-сайт: nightpoint.io

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