Metaplane

Metaplane

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Веб-сайт: metaplane.dev

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Trust the data that powers your business. Automated end-to-end data observability — so data teams are the first to know about data issues.

Веб-сайт: metaplane.dev

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