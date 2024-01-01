Grimace's Birthday

Grimace's Birthday

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Веб-сайт: grimacesbirthday.com

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Grimace's Birthday — это браузерный платформер 2023 года, разработанный Krool Toys и изданный McDonald's. Выпущенная вместе с Grimace Shake 12 июня 2023 года, игра была создана с использованием программного обеспечения, имитирующего игру Game Boy Color.

Веб-сайт: grimacesbirthday.com

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