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Grimace's Birthday — это браузерный платформер 2023 года, разработанный Krool Toys и изданный McDonald's. Выпущенная вместе с Grimace Shake 12 июня 2023 года, игра была создана с использованием программного обеспечения, имитирующего игру Game Boy Color.

Веб-сайт: grimacesbirthday.com

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